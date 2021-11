Intreccio con Conte e Haaland | Nuovo bomber Juve: c’è il via libera

Svolta clamorosa in ottica calciomercato Juventus. Nuovo bomber per Allegri: che intreccio con Conte e Haaland

Per la Juventus, un grande problema ancora irrisolto, in questa stagione, è quello della sostituzione di Cristiano Ronaldo con un bomber di spessore. Per ora, Allegri fa di necessità virtù, ma attende per il prossimo futuro un rinforzo in tal senso.

La società bianconera proverà a muoversi già a gennaio, qualora ce ne fosse la possibilità. Ci sono contatti in corso sempre con maggior frequenza per Vlahovic, come riportato in questi giorni da Calciomercato.it, ma c’è una alternativa al bomber croato. E in tal senso, la Juventus tifa ‘contro’ Antonio Conte, per un intreccio che potrebbe dare un dispiacere al grande ex e regalare l’attaccante tanto desiderato ad Allegri.

Calciomercato Juventus, via libera possibile per Gabriel Jesus: ecco come

La Juventus aveva già seguito infatti negli scorsi mesi Gabriel Jesus. L’addio del brasiliano al Manchester City non si è poi concretizzato, ma torna d’attualità. Soprattutto nel caso in cui, come riportato da ‘caughtoffside’, la squadra di Guardiola mettesse le mani su Kane o Haaland.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, strappato al Milan: si chiude a 40 milioni

Dunque, l’addio del bomber britannico al Tottenham libererebbe, di fatto, Gabriel Jesus in chiave bianconera. I piemontesi invece non starebbero considerando granché l’ipotesi Martial, in uscita dal Manchester United e altro nome accostato in queste settimane.