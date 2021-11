Svolta di calciomercato: la Juventus lo cede al Milan a gennaio

Potrebbe esserci un addio inatteso nel mercato di gennaio della Juventus, destinazione sempre in Serie A: colpo del Milan

Dopo anni di dominio bianconero, dalla scorsa stagione i rossoneri hanno sovvertito gli equilibri: ora è il ‘Diavolo’ a guidare la Serie A, con idee e una rosa composta da giocatori giovani e di prospettiva.

La Juventus è chiamata ad inseguire, ritornando ai fasti di qualche stagione fa. Per farlo è necessario un rinnovamento da parte di Massimiliano Allegri, che deve evolvere la sua idea di calcio e riportare quella mentalità vincente che ha sempre contraddistinto la ‘Vecchia Signora’. Inoltre, ai bianconeri potrebbe servire un intervento sul mercato per colmare diverse lacune: prima di comprare, però, dovrà esserci almeno un’operazione in uscita. L’addio a gennaio potrebbe avvenire per mano del Milan.

Guardando al mercato in uscita della Juventus sono principalmente due i nomi considerati cedibili e appetibili: Adrien Rabiot e Aaron Ramsey. Come raccontato su queste pagine, in particolare, è il francese ad avere grande appeal in Premier League. Un altro giocatore di cui i bianconeri potrebbero decidere di fare a meno è Federico Bernardeschi, il cui contratto andrà in scadenza il 30 giugno 2022 e non ci sono movimenti in ottica rinnovo.

Calciomercato Juventus, Bernardeschi al Milan | L’operazione si fa a gennaio

Ecco, quindi, che un addio a gennaio del trequartista carrarino potrebbe essere una soluzione. Un indizio al riguardo arriva dai bookmakers, con ‘Sisal’ che quota un approdo di Bernardeschi al Milan a gennaio solamente a 6.00. Paolo Maldini potrebbe regalare l’esterno offensivo della Nazionale a Stefano Pioli, che necessita di infoltire la propria rosa sulla trequarti per dare l’assalto allo scudetto.

Il prossimo capitolo della carriera di Bernardeschi, dopo l’avventura in bianconero che può serenamente essere definita deludente, potrebbe essere a ‘San Siro’. Stefano Pioli è riuscito a rivitalizzare giocatori che sembravano perduti e con l’ex Fiorentina potrebbe tentare l’ennesimo capolavoro.