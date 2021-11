Calciomercato Inter, conferme sul ritorno di fiamma per Nandez

Calciomercato Inter, nerazzurri ancora all’assalto per Nandez: arrivano conferme alle anticipazioni di Calciomercato.it

Ritorna il campionato dopo la pausa per le nazionali e subito in Serie A ci saranno match davvero importanti per l’alta classifica. Le sfide principali sono quelle tra Lazio e Juventus, sabato, e tra Inter e Napoli domenica a San Siro.

I nerazzurri campioni d’Italia vanno all’assalto degli azzurri imbattuti in vetta alla classifica per ridurre le distanze. Confronto molto interessante tra la squadra di Inzaghi e il grande ex Luciano Spalletti, un intreccio che si ripropone anche in chiave di mercato. Il nome caldo per entrambe è infatti quello di Nahitan Nandez.

Calciomercato Inter, Nandez e l’intreccio con il Napoli

Il centrocampista uruguaiano è molto apprezzato per la sua polivalenza ed è stato seguito in estate da entrambe le formazioni. La ‘Gazzetta dello Sport’ di oggi conferma le anticipazioni della redazione di Calciomercato.it: ritorno di fiamma per Nandez con l’Inter che per avere Nandez deve accontentare la richiesta del Cagliari di 25 milioni di euro. Operazione possibile a gennaio in prestito oneroso con obbligo di riscatto. E il Napoli? Gli azzurri potrebbero ‘accontentarsi’ con Matias Vecino in uscita dai nerazzurri, per liberare proprio un posto a Nandez.

Il giocatore è molto stimato da Spalletti e sarebbe una soluzione gradita anche alla società trattandosi di un colpo low cost, il tutto per colmare il vuoto lasciato da Anguissa che a gennaio andrà in coppa d’Africa. L’uruguagio a sua volta vuole giocare, ma anche il Napoli deve fargli spazio: il primo indiziato alla partenza è Lobotka.