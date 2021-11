Nuovo stop e paura in casa Milan: la verità sull’infortunio

Arrivano aggiornamenti sulle condizioni legate al giocatore del Milan. La verità sul suo guaio muscolare. Ecco il punto della situazione

La sosta per le Nazionali continua a non portare fortuna al Milan, che ha perso Davide Calabria. Il guaio muscolare lo terrà fuori, almeno per un paio di settimane.

Per conoscere nel dettaglio i tempi di recupero bisognerà aspettare qualche giorno ma è pronto Pierre Kalulu a prendere il suo posto. Il Milan è tornato ad allenarsi a Milanello, dove ha ritrovato Zlatan Ibrahimović. Per gli altri nazionali bisognerà aspettare: il gruppo sarà al completo tra domani e giovedì.

La verità su Ballo-Toure

Nelle scorse ore è scattato l’allarme per quanto riguarda le condizioni di Ballo-Toure. Dall’Africa arrivavano notizie poco confortanti, che avevano fatto preoccupare non poco i tifosi del Milan. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, il terzino del Senegal non è stato impiegato dal suo Ct solo per una botta. Nessun guaio muscolare, come si era ipotizzato. Il giocatore non al meglio è stato così risparmiato. Ballo-Toure potrebbe dunque tornare a disposizione di Pioli già da sabato per il match contro la Fiorentina.

Da valutare restano le condizioni di Castillejo e Romagnoli, che ancora oggi non sono tornati a lavorare in gruppo ma potrebbero farlo in settimana.