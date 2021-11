Juventus, incubo infortuni | Scatta l’allarme in vista di Lazio e Chelsea

La Juventus si prepara alle sfide con Lazio e Chelsea, ma sono molte le preoccupazioni per Massimiliano Allegri: allarme infortuni

Al ritorno dalla pausa nazionali, la Juventus è attesa da un ciclo di gare importantissime per provare a invertire il trend stagionale, finora non soddisfacente. Allegri e soci non possono assolutamente sbagliare i prossimi appuntamenti.

Dopo il match con la Lazio, all’Olimpico di Roma, in campionato, ci sarà la trasferta di Stamford Bridge in Champions League contro il Chelsea per provare a blindare il primo posto nel girone. E ancora, a seguire, la sfida all’Atalanta. Gare cruciali, per le quali però Allegri è in ansia per una situazione infortuni che preoccupa.

Juventus, ‘giallo’ Dybala: le ultime sulla ‘Joya’ e non solo

Impossibile non pensare a Paulo Dybala, vittima di un problema al polpaccio con l’Argentina. La ‘Joya’ salterà la sfida contro il Brasile e rientrerà a Torino giovedì. A quel punto, al J-Medical, previsti altri esami. Lo staff tecnico bianconero vuole vederci chiaro e non correre rischi.

La sensazione è che Allegri potrebbe decidere di tenerlo a riposo per il match con la Lazio, visti i tanti impegni ravvicinati di una certa importanza, se non arrivassero le dovute garanzie. Insomma, all’Olimpico è probabile che si vedrà Dybala solo se al cento per cento. Occhio anche alle condizioni di Bernardeschi, uscito malconcio a sua volta in Nazionale.