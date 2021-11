Juventus, scatta l’allarme: nuovo infortunio in Nazionale, guaio Allegri

Tegola per la Juventus dopo la parentesi con le nazionali: nuovo infortunio in casa bianconera, è a rischio per la ripresa del campionato contro la Lazio

Niente da fare per l’Italia che non va oltre il pareggio in casa dell’Irlanda del Nord, subendo così il sorpasso dalla Svizzera in testa al girone di Qualificazione del Mondiale 2022 in Qatar.

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Juventus, Rabiot dal bianconero al… bianconero? Altra seria pretendente

Gli Azzurri campioni d’Europa deludono e sono rimandati ai playoff di marzo per cercare di strappare il pass per la più importante competizione a livello internazionale. Non ride certamente il Ct Mancini, così come diversi colleghi della Serie A per le defezioni e gli infortuni che arrivano dagli impegni internazionali.

Nello specifico scatta il campanello d’allarme in casa Juventus per le condizioni di Federico Bernardeschi, uscito acciaccato dalla sfida di Belfast. Il numero 20 bianconero è entrato in campo nella ripresa nel match finito a reti bianche contro i nordirlandesi, procurandosi un infortunio muscolare all’adduttore della coscia.

Juventus, infortunio Bernardeschi: rischia di saltare la Lazio

Bernardeschi nelle prossime ore al rientro a Torino raggiungerà il J-Medical per sottoporsi a tutti gli esami e gli accertamenti del caso. Lo staff medico della ‘Vecchia Signora’ valuterà il problema accusato dall’ex Fiorentina che rimane comunque in dubbio per la ripresa del campionato e quindi per la trasferta della Juve sabato pomeriggio all’Olimpico contro la Lazio. Match dove certamente non sarà presente Giorgio Chiellini, fermo per un fastidio al tendine d’Achillee che non gli ha permesso di scendere in campo con l’Italia. Sull’altro versante, invece, appare improbabile al momento un recupero di Immobile.

LEGGI ANCHE >>> Arriva l’ennesima bordata: Inter, Juventus e Milan bocciate

Senza Bernardeschi, eventualmente, Allegri potrebbe puntare su Rabiot o dirottare Chiesa sulla corsia mancina con Cuadrado che occuperebbe la fascia opposta. Tutto in attesa di nuovi aggiornamenti sulle condizioni del centrocampista di Carrara, che nelle ultime uscite della Juventus aveva dimostrato di essere uno dei più brillanti dello scacchiere bianconero.