L’Italia testa di serie ai playoff per accedere ai Mondiali 2022: le possibili avversarie degli azzurri sulla strada per Qatar

Agli spareggi per giocarci il Mondiale. L’Italia non è riuscita a qualificarsi direttamente per Qatar 2022 e dovrà provarci a marzo con i playoff. Una formula nuova che prevede tre mini-torneo con semifinali e finale in gara unica.

Gli azzurri saranno testa di serie, insieme a Portogallo, Svezia, Scozia e Russia ed un’altra squadra che sarà decisa dalle gare di domani. Ai playoff da non teste di serie la Macedonia del Nord e l’Austria (come miglior non qualificata della Nations League), mentre la Polonia aspetta le partite di domani per capire se sarà o meno testa di serie. Certe dell’accesso agli spareggi anche Galles e Repubblica Ceca: domani si capirà chi accederà come miglior seconda e chi dalla Nations League.

TESTE DI SERIE: Portogallo, Scozia, Italia, Russia

NON TESTE DI SERIE: Austria, Macedonia del Nord

Altre qualificate: Svezia, Galles, Polonia, Repubblica Ceca, Olanda/Turchia/Norvegia, Finlandia/Ucraina

La classifica delle attuali seconde (le prime sei sono teste di serie):

1. Portogallo 17

2. Scozia 17

3. Italia 16

4. Russia 16

5. Svezia 15

6. Polonia 14

7. Galles* 14

8. Macedonia 12

9. Turchia* 12

10. Finlandia* 11

*una partita in meno, secondo posto non aritmetico

Playoff Mondiali: sorteggio e date

I playoff mondiali si disputeranno a marzo 2022: la semifinali si giocheranno il 24 e 25 marzo, mentre le finali il 28 e 29 marzo. Prima, il 26 novembre 2021, ci sarà il sorteggio. Le 12 Nazionali saranno divise in tre gruppi da quattro, con due teste di serie e due non teste di serie. Le Nazionali teste di serie giocheranno la semifinale in casa, mentre per la finale è previsto il sorteggio.