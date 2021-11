Roma, da Zaniolo a Spinazzola e Pellegrini: il report sugli infortunati

La Roma ha svolto l’allenamento odierno e continua la preparazione in vista del Genoa: da Zaniolo a Spinazzola, il report sugli infortunati

La Roma vuole ripartire al meglio dopo la sosta. I giallorossi hanno vissuto un periodo complicato nell’ultimo mese, vincendo solo una partita su 7. Un ruolino di marcia che non può soddisfare Jose Mourinho, chiamato a invertire la rotta quanto prima per non rischiare di compromettere già ora l’obiettivo quarto posto.

I capitolini, nel frattempo, continuano la preparazione in vista del Genoa. Avversario in difficoltà, ma non poco rischioso soprattutto per la novità Shevchenko in panchina. I tifosi sono un po’ in apprensione per le condizioni di Zaniolo, ma dall’allenamento odierno arrivano notizie confortanti in vista del match con il ‘Grifone’.

Da Zaniolo a Spinazzola e Smalling: il report sugli infortunati in casa Roma

Il classe ’99 procede spedito verso il pieno recupero e oggi ha lavorato parzialmente in gruppo. Ancora lavoro individuale per Spinazzola che, come detto dal suo agente Davide Lippi, potrebbe rientrare tra dicembre e gennaio. Come l’ex Juventus, lavoro individuale anche per Smalling, Vina, Calafiori, Pellegrini e Kumbulla.