CM.IT | Calciomercato Roma, contatti per Botman: la situazione

Le informazioni raccolte da Calciomercato.it in merito al rinnovato interesse della Roma per Sven Botman, difensore olandese in forza al Lille

Nella prossima sessione di gennaio la Roma proverà a regalare a Mourinho anche un difensore. Tra i nomi che si fanno c’è pure quello di Botman del Lille, da tempo nel mirino dei giallorossi oltre che di altri club italiani quali Atalanta, Inter, Juventus e Milan.

Il classe 2000 olandese, 12 presenze e 1 gol quest’anno, piace molto a Tiago Pinto. Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, di recente il Direttore generale ha avuto contatti diretti coi rappresentanti del numero 4 dei Campioni di Francia.

Calciomercato Roma, Botman obiettivo complicato

Questi contatti tra Pinto e l’entourage di Botman, tuttavia, sono serviti al primo solo per rinnovare la grande stima nei confronti dello stesso calciatore. A gennaio, infatti, il manager non avrà a disposizione un budget sufficiente a far vacillare il Lille, il quale parte da una valutazione intorno ai 30 milioni. Stando a quanto appurato, Pinto può/vuole provarci con una offerta di prestito (con annesso diritto di riscatto) che a meno di sorprese i transalpini rispedirebbero al mittente considerato che sul 21enne c’è la fila.