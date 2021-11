Calciomercato Inter, tradimento e addio | Resta in Serie A

Il calciatore potrebbe presto lasciare l’Inter sul calciomercato. Il suo addio potrebbe portare comunque la permanenza in Serie A

L’Inter è arriva a un momento cruciale della sua stagione, dove ogni risultato e ogni calciatore può essere decisivo.

In ogni caso, è importante per Simone Inzaghi mantenere delle gerarchie in rosa. Gerarchie che sono comunque chiare e, a parte la rimonta di Arturo Vidal su Hakan Calhanoglu, soprattutto a centrocampo. E non a tutti sta bene. Ieri vi abbiamo riportato il principio di malumore di Matias Vecino tra i ranghi nerazzurri. L’ex Fiorentina, importante soprattutto nell’era Luciano Spalletti, è stato a lungo ai box nella scorsa stagione. Ora è tornato, ma Inzaghi lo vede poco, se non per alcuni subentri e poche presenze, in cui comunque il segno l’ha lasciato solo in pochi casi. Dopo le dichiarazioni del calciatore e visti i piani di Inzaghi, si spalancano le porte del calciomercato. E Vecino potrebbe ‘tradire’ l’Inter con un’altra big di Serie A.

Calciomercato Inter, Vecino al passo d’addio: ‘tradimento’ con un’altra big

I club interessati al centrocampista non mancano, nonostante abbia visto poco il campo negli ultimi mesi. Vecino, infatti, secondo quanto riporta ‘Il Tempo’, rappresenta una pista concreta per la Roma di José Mourinho. La coperta è corta per i giallorossi, soprattutto a centrocampo. Proprio per questo, il club capitolino potrebbe lanciare l’assalto all’ex Fiorentina già durante il calciomercato di gennaio. Un affare tra big di Serie A che potrebbe decollare presto, accontentando i club interessati, ma anche il calciatore che potrebbe avere maggiore minutaggio.