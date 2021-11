“Non mi aspettavo questa situazione”: l’avviso all’Inter e Inzaghi è chiaro

L’Inter fa i conti con le dichiarazioni dal ritiro della Nazionale del proprio calciatore: “Se continua così, dovremo parlare”

Un grattacapo in più per Simone Inzaghi. Come se non bastassero i tanti acciaccati rientrati dalle Nazionali, arrivano ora le dichiarazioni di Matias Vecino che reclama più spazio.

Attualmente impegnato con l’Uruguay, il centrocampista proprio in conferenza nel ritiro della Celeste ha espresso la sua contrarietà per il poco utilizzo finora con l’Inter. L’ex Fiorentina ha affermato: “Nell’Inter negli ultimi mesi sto vivendo una situazione che non mi aspettavo di vivere dopo aver parlato all’inizio di stagione con l’allenatore e il club”.

Vecino non alza i toni ma il suo messaggio è abbastanza chiaro: “Le decisioni degli allenatori vanno sempre rispettate e occorre restare concentrati, allenandosi al massimo. Così come devi farti trovare pronto quando c’è bisogno di te”.

LEGGI ANCHE >>> Inter, Inzaghi preoccupato: le ultimissime sulle condizioni di de Vrij e Dzeko!

Calciomercato Inter, Vecino: “Dobbiamo trovare una soluzione”

Matias Vecino fin qui ha collezionato appena 10 presenze per un totale di meno di trecento minuti disputati. Una situazione che preoccupa l’uruguaiano che si aspetta delle novità: “Esistono momenti positivi e negativi. Se questa situazione dovesse durare troppo a lungo – avvisa – è chiaro che dovremo parlare per trovare una soluzione che vada bene per tutti”.

L’ex Fiorentina è stato spesso dato come partente nelle ultime sessioni di mercato, senza però che la sua cessione si perfezionasse. Ora neanche con Inzaghi è riuscito a trovare un maggior minutaggio in campo, da qui la richiesta di chiarezza.