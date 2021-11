Calciomercato Inter e Juventus, dietrofront improvviso: torna gratis

Juventus e Inter sono molto attente sul mercato dei parametri zero: uno degli obiettivi, però, avrebbe dei dubbi

Il mercato dei parametri zero è tenuto in grande osservazione dalle big italiane, che non hanno grandi fondi a disposizione e devono fare di necessità virtù.

In particolare, Inter e Juventus hanno fatto scuola in quanto ad acquisti a costo zero: basti pensare a de Vrij, Ramsey, Rabiot e Calhanoglu per non andare troppo indietro. La prossima estate saranno molti i giocatori di primissimo livello che si svincoleranno e, per questo, riuscire a battere la concorrenza sarà un’impresa complicata. In particolare, nerazzurri e bianconeri avrebbero messo gli occhi su un colpo in difesa.

Calciomercato, Rudiger dubbioso | Juve e Inter in attesa

Secondo quanto rivelato da ‘Defensacentral.com’, Antonio Rudiger avrebbe individuato nel Real Madrid la sua meta preferita per il prossimo anno: nonostante questo, il centrale tedesco avrebbe dei dubbi. La presenza di giocatori come Alaba ed Eder Militao, infatti, potrebbero dargli poche garanzie a livello di titolarità: una eventualità che l’ex Roma vorrebbe assolutamente escludere.

In scadenza di contratto con il Chelsea il prossimo 30 giugno, Rudiger rappresenterebbe una ghiotta occasione anche per Inter e Juventus. Entrambe le società faranno un tentativo per accaparrarsi l’ex centrale giallorosso, da consegnare rispettivamente a Inzaghi o Allegri. Il primo pericolo, in ogni caso, resta Carlo Ancelotti. Se il tecnico emiliano dovesse garantirgli un posto da titolare, allora l’approdo di Rudiger a Madrid prenderebbe maggiore forza. Intanto, nerazzurri e bianconeri osservano la situazione.