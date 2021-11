Tempo scaduto, ‘molla’ la Juventus e va da Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo sempre grande protagonista anche con il Manchester United. I gol arrivano mentre i risultati un po meno: arrivano sviluppi interessanti

Dopo un discreto inizio il Manchester United ha vissuto un autentico crollo col passare delle settimane. I ‘Red Devils’, nonostante il grande ritorno di Cristiano Ronaldo, sono ben lontani dalle posizioni di testa in Premier League e in Champions hanno una qualificazione ancora tutta da conquistare. Solo una vittoria nelle ultime cinque di campionato per la compagine di Solskjaer che vede la propria panchina scricchiolare da qualche settimana.

Gioco e soprattutto risultati arrivano solo in modo altalenante e sembra aver perso totalmente la fiducia dello spogliatoio e dei tifosi. In particolare secondo il giornalista Duncan Castles vorrebbero le dimissioni da parte dello stesso Solskjaer.

Calciomercato, Solskjaer a rischio: Zidane può riabbracciare Ronaldo

Per l’eventuale successione del norvegese, secondo quanto sottolineato dal ‘Sunday Times’, il Manchester United starebbe lavorando per convincere Zinedine Zidane. La strategia dei ‘Red Devils’ farebbe leva sugli ottimi rapporti che ha lo stesso Zizou con due elementi fondamentali della rosa: Cristiano Ronaldo e Raphael Varane, entrambi allenati al Real Madrid.

Il 49enne transalpino è ancora senza impiego dopo l’addio al Real e bisognerà riflettere attentamente sulle prossime mosse in quanto in passato i media francesi avevano sottolineato come l’allenatore fosse titubante sul Manchester United perché solo la Juventus avrebbe potuto fargli cambiare idea sulla panchina della Francia (alla quale spesso è stato accostato). Lo United ad ogni modo si cautela per un cambio di panchina che prima o poi potrebbe concretizzarsi. Le alternative a Zidane restano Rodgers e ten Hag.