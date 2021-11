Svolta sul centrocampo, giocatore ‘scaricato’ e colpo per Allegri

La Juventus lavora per regalare un colpo a centrocampo ad Allegri: scaricato uno dei candidati, ora l’obiettivo è individuato

L’anello debole della catena bianconera è quello in mezzo, il centrocampo. Sono anni che la mediana della ‘Vecchia Signora’ non riesce ad essere all’altezza del resto della squadra.

In estate, non a caso, il grande colpo è arrivato a centrocampo con l’innesto di Manuel Locatelli: fisico, tecnica e cervello. Nel mercato di gennaio, poi, potrebbe arrivare il secondo tassello per elevare il livello della mediana della Juventus. Federico Cherubini, in accordo con Massimiliano Allegri, si sarebbe tolto dalla corsa ad uno dei gioielli del calcio europeo: i bianconeri sono pronti a concentrare gli sforzi per un altro obiettivo.

Calciomercato Juventus, niente Tchouameni | Ora tutto su Zakaria

L’ultima sfida dell’Italia è stata l’occasione per ammirare le doti di Denis Zakaria: il centrocampista ha dato una dimostrazione plastica delle sue capacità e ha messo in difficoltà gli uomini di Mancini. Secondo quanto rivelato sull’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, la Juventus avrebbe individuato nel centrocampista della Svizzera l’obiettivo principale per il mercato di gennaio.

Il rapporto qualità-prezzo, più di ogni cosa, avrebbe convinto la dirigenza bianconera anche a ‘mollare’ altri obiettivi di mercato: Aurelien Tchouameni, in particolare, sarebbe considerato troppo oneroso e quindi già irraggiungibile. Nonostante l’enorme gradimento, la ‘Vecchia Signora’ avrebbe deciso di abbandonare la pista francese. Zakaria, invece, andrà in scadenza di contratto con il Borussia Moenchengladbach a fine stagione e non ha intenzione di rinnovare: una cessione a gennaio per monetizzare non è da escludere per il club tedesco.

In estate il preferito di Massimiliano Allegri era Axel Witsel, anche lui in scadenza con il Borussia Dortmund, ma che il prossimo gennaio spegnerà 33 candeline. Zakaria, invece, rappresenta un’occasione molto più ghiotta anche a livello di età con i suoi 25 anni. Sul centrocampista svizzero, però, c’è il pressing della Roma, del Liverpool e proprio del Dortmund. Per riuscire a mettere le mani sull’obiettivo a centrocampo, infine, Federico Cherubini deve riuscire a trovare una soluzione in uscita per Ramsey. Zakaria potrebbe essere l’uomo giusto per il centrocampo della Juventus.