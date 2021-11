Calciomercato, sfida tra Juve e Conte per Vlahovic: nuova pole position

Si accende la corsa per Dusan Vlahovic, con la Juventus che sfida il Tottenham di Antonio Conte: nuovo sorpasso

Il grande sogno di bianconeri per il reparto offensivo si chiama Dusan Vlahovic, e non è più nemmeno un mistero. Riuscire ad arrivare al bomber in rotta con la Fiorentina, però, sarà complicato.

Il piano della Juventus per il proprio attacco è quello di mettere le mani sul serbo classe 2000, che in Serie A ha già dimostrato di essere un fattore e una macchina da gol. La principale preoccupazione per la dirigenza piemontese è rappresentata dalla concorrenza, fitta ed agguerrita più che mai. La sfida principale, nello specifico, andrà in scena con il Tottenham dei grandi ex: Fabio Paratici e ora anche Antonio Conte.

Calciomercato Juventus, Conte in pole per Vlahovic | Tre ragioni

Come raccontato su Calciomercato.it, la Juventus ha avuto nuovi contatti per Vlahovic: la volontà dei bianconeri è quella di giocare d’anticipo per battere una concorrenza più agguerrita. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, però, in pole position sarebbe balzato il Tottenham. Un sorpasso che si sarebbe delineato, principalmente, in tre mosse.

La prima è da trovare nella presenza di Fabio Paratici, che ha studiato l’attaccante serbo da vicino nel corso della sua avventura con la Juventus. La seconda, poi, sta nel recente arrivo di Antonio Conte: il tecnico salentino avrebbe individuato in Vlahovic il partner ideale per Harry Kane. Infine, la maggiore disponibilità economica degli ‘Spurs’ avrebbe permesso il sorpasso ai bianconeri. Attenzione, però, anche al Borussia Dortmund e al Manchester City. I tedeschi, in particolare, sarebbero in contatto con l’entourage dell’attaccante viola.