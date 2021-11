Decisamente in ombra in questo avvio di stagione, Dejan Kulusevski può diventare l’elemento fondamentale del calciomercato Juventus

La vittoria contro la Fiorentina ha messo fine ad una crisi di risultati preoccupante, ma in casa Juventus non è ancora tempo di emettere diagnosi definitive sullo stato di salute della squadra. Oltre alle vicende di campo, la sosta per le Nazionali ha dato ampio risalto alle tematiche di calciomercato.

Sempre vigile sul fronte Vlahovic, la dirigenza bianconera ha bisogno di mettere a segno alcune cessioni importanti prima di poter intervenire con convinzione sul mercato in entrata. Oltre a Rabiot e Ramsey, nella lista dei sacrificabili è finito di recente anche il nome di Dejan Kulusevski. L’esterno svedese da quando è arrivato a Torino non è mai riuscito a confermare quanto di buono fatto vedere a Parma e per questo motivo una sua cessione a gennaio non è affatto da escludere. A differenza di McKennie, il 21enne non è ancora riuscito ad invertire la rotta con Massimiliano Allegri.

Calciomercato Juventus, l’Arsenal pensa allo scambio per Kulusevski

Di recente, si è parlato di sondaggi concreti da parte dell’Arsenal. Il club londinese cerca rinforzi sulle fasce offensive, anche perché secondo diversi tabloid inglesi avrebbe deciso di privarsi di Nicolas Pepe. Acquisto più caro della storia dei ‘Gunners’ dall’alto degli 80 milioni di euro spesi, l’ex Lille potrebbe partire ora per circa 30-35 milioni di euro. Su per giù la stessa valutazione data alla Continassa a Kulusevski.

Non stupisce, dunque, il fatto che alcuni intermediari abbiano pensato anche ad un possibile scambio. Una soluzione che non convince tuttavia a Torino. La dirigenza juventina è pronta a sacrificare l’ex Atalanta, ma preferirebbe farlo solamente con una cessione cash per finanziare il mercato in entrata.