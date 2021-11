Calciomercato Juventus, si accende il derby per Kulusevski

Per Kulusevski potrebbe accendersi un derby di mercato: l’esterno svedese alla Juventus non convince e potrebbe partire

Nella difficile prima parte di stagione della Juventus, ha faticato più degli altri Dejan Kulusevski. Acquistato dall’Atalanta a gennaio 2019 e approdato in bianconero la scorsa estate, lo svedese non è mai riuscito a dimostrare tutte le sue qualità.

Con Allegri le cose sono anche peggiorate ed ora il 23enne potrebbe essere uno dei ‘sacrificati’ nel mercato di gennaio per consentire alla Juve di incassare un tesoretto da reinvestire negli acquisti. Una situazione che intriga diversi club, interessati all’ex Parma.

Calciomercato Juventus, derby Arsenal-Tottenham per Kulusevski

In particolare Kulusevski piace molto in Premier League: come anticipato da Calciomercatonews.it sulle sue tracce c’è il Tottenham di Fabio Paratici, lo stesso dirigente che lo ha acquistato alla Juventus. Ma anche un altro club di Londra come l’Arsenal sta pensando allo svedese per il mercato di gennaio.

Un duplice interesse che potrebbe far il gioco della Juventus che parte da una valutazione di circa quaranta milioni di euro per il giovane esterno.