Calciomercato Juventus, l’ex consiglia: “A 20 milioni è un colpaccio”

Le ultime di calciomercato Juventus mettono in evidenza le parole di Trezeguet in merito al grande talento argentino nel mirino dei bianconeri oltre che di Milan e Inter

Davide Trezeguet ‘benedice’ l’approdo alla Juventus, oggi solo eventuale, del grande talento argentino che tanto piace anche a Milan, Inter e Fiorentina (come post Vlahovic).

L’ex centravanti e ‘Ambassador’ del club bianconeri dice sì, quindi, al colpo Julian Alvarez, giovane e promettente attaccante argentino in forza al River Plate, dove il francese giocò sul finire della carriera. Alvarez, classe 2000, ha una clausola risolutiva da 20 milioni di euro, cifra che, come sostiene Trezeguet nell’intervento a ‘Radio Supermitre’, “non spaventa i club europei, compresa la stessa Juventus”.

Calciomercato Juventus, Trezeguet: “Alvarez perla difficile da trovare in Sudamerica”. La verità sul Milan

“E’ il prototipo del giocatore moderno che tutti vogliono – ha proseguito Trezeguet – Dà tutto, non si stanca, ha i piedi per terra, rilascia le dichiarazioni giuste non cercando polemiche. Questo ragazzo è una perla difficile da trovare in Sudamerica, ha caratteristiche tecniche che piacciono in Europa”.

La Juventus sarebbe pronta a sfidare le big europee come le altre italiane, Inter e Milan soprattutto. Nei giorni scorsi si è parlato tanto di un tentativo dei rossoneri già a gennaio, ma stando alle informazioni raccolte da Calciomercato.it non ci sono stati finora dei contatti tra le parti in causa per discutere del possibile approdo a Milano del 21enne di Calchin, autore quest’anno di ben 19 gol e 13 assist.