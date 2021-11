Calciomercato, Juventus avvisata: l’Inter l’ha chiamato

Inter e Juventus potrebbe incrociare nuovamente i propri destini anche in sede di calciomercato: obiettivo comune un difensore

Dal campo al mercato, le big di Serie A sono pronte a battagliare anche su un terreno differente rispetto al prato verde. L’Inter in particolare pensa già anche al futuro monitorando attentamente i profili di diversi calciatori importanti che hanno il contratto in scadenza a giugno 2022. Giocatori dunque liberi di accasarsi a costo zero nei prossimi mesi, e che potrebbero rivelarsi autentici affari di mercato.

Tra questi anche l’ex romanista Antonio Rudiger, che non dovrebbe rinnovare col Chelsea, e che è quindi pronto ad intraprendere una nuova avventura in una big europea. Il tedesco piace in Italia anche alla Juventus, mentre all’estero oltre al Bayern Monaco era stato accostato soprattutto al Real Madrid.

LEGGI ANCHE >>> Uragano Marotta, Juventus e Milan li perdono a zero

Calciomercato Inter, sfida alla Juventus e alle big straniere: sondaggio con Rudiger

Come sottolineato oggi da ‘La Gazzetta dello Sport’, l’Inter avrebbe fatto un tiepido sondaggio per lo stesso Antonio Rudiger, ancora senza prolungamento con il Chelsea. Le richieste molto elevate per lo stipendio vanno però oltre i parametri attuali dei nerazzurri.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, via libera da 17 milioni | Mourinho KO

L’alto ingaggio del centrale tedesco rappresenta dunque l’ostacolo maggiore per l’Inter così come per la Juventus che dovrebbe fronteggiare anche la folta concorrenza estera sul calciatore.