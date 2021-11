Calciomercato Inter, via libera da 17 milioni | Mourinho KO

Dalla Spagna rivelano come l’Inter vorrebbe regalare il ‘nuovo’ Luis Alberto ad Inzaghi: Mourinho fregato sul tempo

I nerazzurri sono impegnati nei rinnovi di contratto: dopo quelli di Lautaro Martinez e Barella, è pronto quello di Dimarco. A gennaio, però, occhi sul mercato.

Beppe Marotta ha dichiarato di essere vigile su eventuali occasioni di mercato, finestre che aprono a possibilità irrinunciabili. Una di queste potrebbe aprirsi in casa del Real Madrid, una rosa importante a cui l’Inter guarda sempre con interesse, e la sfida con José Mourinho sarebbe anche già stata vinta.

Calciomercato Inter, occasione Ceballos | Via libera da 17 milioni

Secondo quanto rivelato da ‘ElNacional.cat’, l’Inter avrebbe chiesto informazioni al Real Madrid per Dani Ceballos: lo spagnolo sarebbe considerato il nuovo Luis Alberto da Simone Inzaghi. Le ‘Merengues’ valutano il giocatore intorno ai 17 milioni di euro e Carlo Ancelotti avrebbe dato già il via libera all’operazione. I nerazzurri, quindi, sarebbero balzati al primo posto per aggiudicarsi Ceballos: superata anche la Roma, che ha in Mourinho un grande estimatore del trequartista iberico.