Calciomercato Inter, Inzaghi esulta | Nuovo rinnovo in arrivo

Dopo i rinnovi di Barella e Lautaro Martinez, l’Inter si appresta a blindare un altro importante tassello per Inzaghi: firma in arrivo

La strategia dei nerazzurri, in questo momento, è piuttosto chiara: rinnovare e blindare i propri gioielli e sul mercato raccogliere solamente le possibili occasioni.

I recenti prolungamenti di contratto di Lautaro Martinez e Nicolò Barella vanno proprio in questa direzione. I due più importanti giocatori del club meneghino sono stati blindati, così da poter resistere ad ogni assalto o da monetizzare il più possibile dalle future cessioni. Ora, prima di Natale, Marotta e Ausilio potrebbero regalare un altro rinnovo a Simone Inzaghi.

Calciomercato Inter, premio Dimarco | Impatto super e ora il rinnovo

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, l’Inter starebbe per annunciare il rinnovo di Federico Dimarco. L’esterno nerazzurro, dopo il rientro dal prestito a Verona, ha avuto un grande impatto con il club meneghino e la società sarebbe molto soddisfatta di lui. Per questo motivo, Marotta starebbe per fargli firmare un contratto fino al 2026: Dimarco passerebbe dai 600mila euro attuali ad una base di 1,6 milioni a stagione più bonus. Un adeguamento importante, che rifletterebbe quanto di buono mostrato dal jolly di Simone Inzaghi in questo inizio di stagione.