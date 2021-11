Non c’è pace per Inzaghi, altra tegola in nazionale: infortunio e cambio

Arriva un’altra brutta notizia per l’Inter dalle nazionali: infortunio per un nerazzurro nel finale di gara, costretto al cambio

Non c’è pace per Inzaghi. L’Inter al rientro dalla sosta se la vedrà con il Napoli a San Siro, ma nel frattempo arriva un’altra brutta notizia dalle nazionale per il tecnico nerazzurro. Stefan de Vrij, durante il match tra Montenegro e Olanda, ha accusato un problema muscolare alla coscia destra al 90′.

Il centrale si è accasciato subito a terra toccandosi la coscia destra e ha abbandonato il campo sostituito da de Ligt. Verranno fatti degli accertamenti nelle prossime ore per fare maggiore chiarezza. Si spera che si tratti solo di un affaticamento o al massimo un risentimento muscolare e che si sia fermato per tempo.

LEGGI ANCHE>>> Lazio nei guai, giocatore positivo al Covid | E’ UFFICIALE

Inter, si ferma anche de Vrij

LEGGI ANCHE>>> Le smentite non bastano: Inter verso la cessione

La retroguardia della ‘Beneamata’ è in difficoltà in vista del big match con la capolista. Questa mattina Bastoni ha lasciato il ritiro della nazionale di Mancini per via del riacutizzarsi del problema muscolare del derby. Entrambi sono in dubbio per la super sfida: da capire anche le condizioni di Dzeko, che non è riuscito a prendere parte alla gara Bosnia-Finlandia.