Inter, nuovo allarme per Inzaghi: salta la Nazionale

Tanti acciaccati in casa Inter: dopo Bastoni, un altro calciatore di Simone Inzaghi è costretto a dare forfait per problemi fisici

Continuano gli acciacchi per i calciatoti dell’Inter in Nazionale. E’ di oggi la notizia di Bastoni che è stato costretto a lasciare il ritiro dell’Italia e a dare forfait per la gara di lunedì sera contro l’Irlanda del Nord, dove mancherà anche il milanista Calabria.

Il difensore non ha superato il problema muscolare che lo condiziona da giorni ed è stato rispedito a casa. Salterà il match della propria Nazionale anche Edin Dzeko. L’attaccante bosniaco, uscito malconcio dalla sfida di campionato contro il Milan, non sarà disponibile per la gara tra la sua Bosnia e la Finlandia. E’ lo stesso bomber ad annunciare il forfait con un post su Instagram: “Abbiamo fallito negli sforzi congiunti di essere pronto per la partita contro la Finlandia”.

Inter, Dzeko dà forfait in Nazionale

Dzeko incoraggia poi i suoi compagni di squadra che “faranno del loro meglio per vincere e lasceranno in campo l’ultimo briciolo di forza per un risultato favorevole”. Per Dzeko ora si attendono i prossimi giorni per capire le sue condizioni e se potrà esserci prima per la gara della Bosnia contro l’Ucraina di martedì e quindi domenica pomeriggio alla ripresa di campionato contro il Napoli.