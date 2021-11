Calciomercato Inter, squilla il telefono di Marotta | L’ex Juve a gennaio

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza il possibile tentativo di piazzare in nerazzurro il bomber ex Juventus

A gennaio l’Inter potrebbe cercare di regalare ad Inzaghi un vice Dzeko. Conditio sine qua non la partenza di Satriano, il quale vanta molti estimatori sia in Serie A che in cadetteria. L’obiettivo sarebbe un profilo di esperienza, che costi zero o quasi.

Per il ruolo di vice Dzeko si è fatto nuovamente il nome di Gianluca Scamacca, profilo che piace molto ai nerazzurri così come alla Juventus. Ma il Sassuolo, nel quale milita anche l’altro obiettivo interista Raspadori, non sembra intenzionato a privarsene. ‘Interlive.it’ lancia invece un nome a dir poco clamoroso che, come tanti altri in questo periodo, potrebbe essere proposto al club di viale della Liberazione. Nello specifico a Beppe Marotta, visti gli ottimi rapporti tra l’Ad e l’agente del calciatore in questione, ovvero Simone Zaza.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Conte spiazzato: “Non lo seguo al Tottenham”

Calciomercato Inter, Zaza sul tavolo per il ruolo di vice Dzeko

In questo primo scorcio di stagione, anche a causa dell’infortunio al ginocchio, il 30enne ha collezionato solo 2 presenze con la maglia del Torino, per la miseria di 26′. Secondo le ultime informazioni di stampo granata, Zaza è uno dei quattro-cinque calciatori della rosa di Juric che il club di Cairo proverà a cedere nella finestra invernale. Marotta lo ebbe già alla Juventus e il ‘Toro’ potrebbe darlo pure in prestito, tuttavia difficilmente il suo profilo verrebbe preso in considerazione dalla società targata Suning nonché da Simone Inzaghi.