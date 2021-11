Inzaghi trema: nuovo infortunio in Nazionale

Stop in Nazionale per un giocatore nerazzurro: ecco le sue condizioni e gli ultimi aggiornamenti

Arrivano brutte notizie per Simone Inzaghi durante la terza sosta stagionale per le Nazionali. Un nerazzurro è infatti alle prese con problemi muscolari e rischia lo stop per infortunio.

Si tratta di Alessandro Bastoni: come riportato dal ‘Corriere dello Sport’, il difensore dell’Inter, uscito nel derby col Milan a causa di un affaticamento agli adduttori, dopo la rifinitura di giovedì con l’Italia ha accusato un riacutizzarsi dello stesso problema. Ieri sera all’Olimpico non ha trovato posto nemmeno in panchina e nelle prossime ore si valuteranno di nuovo le sue condizioni.