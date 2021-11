Lazio nei guai, giocatore positivo al Covid | E’ UFFICIALE

Brutte notizie in casa Lazio, dove è arrivata la notizia ufficiale della positività al Covid-19 di Adam Marusic

Brutte notizie per la Lazio di Maurizio Sarri. Il terzino Adam Marusic è risultato positivo al Coronavirus. Ad annunciarlo è stata la Federcalcio del Montenegro.

Il giocatore biancoceleste era impegnato con la sua Nazionale nelle gare di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022. Ora, tramite una nota ufficiale, la Federcalcio del suo Paese fa sapere che l’ultimo tampone effettuato dal giocatore ha dato esito positivo. Dopo Stevan Jovetic, dunque, anche l’esterno laziale ha contratto il virus ed è già in isolamento.

LEGGI ANCHE >>> Galeazzi, dalle telecronache al tifo per la Lazio: il ricordo di ‘Bisteccone’ tra aneddoti e curiosità

Lazio, comunicato ufficiale: Marusic positivo al Coronavirus

LEGGI ANCHE >>> Lazio, Mancini premia Cataldi: il centrocampista convocato in Nazionale

Classe 1992, Marusic ha in contratto in scadenza a giugno 2022 col club di Lotito. Nella stagione in corso ha già totalizzato 14 presente tra Serie A ed Europa League. Qualora non dovesse guarire in tempi brevi sarebbe costretto a saltare la prossima sfida contro la Juventus in prgramma sabato 20 novembre allo stadio Olimpico.