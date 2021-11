Spauracchio playoff per l’Italia: le possibili avversarie degli Azzurri

Dopo il pareggio contro la Svizzera per l’Italia tornano i fantasmi del 2017: in caso di secondo posto chi affronterebbero gli Azzurri?

Chi conquisterà pass per il Mondiale di Qatar 2022 tra Italia e Svizzera si deciderà lunedì sera. Dopo il pareggio di questa sera per 1-1 sarà decisiva per gli Azzurri la sfida contro l’Irlanda del Nord, ma anche la differenza reti.

Ovviamente per la squadra di Roberto Mancini e per tutti gli italiani torna alla mente l’incubo del 2017, quando l’Italia non riuscì a qualificarsi per il Mondiale di Russia 2018, eliminata dalla Svezia proprio ai playoff. Scopriamo così quali potrebbero essere le avversarie dell’Italia in caso di secondo posto nel Gruppo C.

Incubo playoff per l’Italia: tra le avversarie potrebbe esserci una big

Tutto ancora da decidere all’intero del Gruppo C, dove Italia e Svizzera continuano a viaggiare a pari punti e chi si qualificherà al Mondiale di Qatar 2022 si deciderà solo lunedì. Per gli Azzurri dunque continua a essere viva l’ipotesi secondo posto, con i fantasmi del 2017 che tornano ad affacciarsi.

Attualmente al secondo posto come l’Italia, e dunque come possibili avversarie ai playoff ci sarebbero: Portogallo o Serbia, che vivono la stessa situazione di Italia e Svizzera, ma che domenica si scontreranno. Nel Gruppo B l’attuale seconda è la Svezia, artefice dell’eliminazione italiana nel 2017, ma che ancora deve lottare con la Spagna per il primo posto. Poi c’è l’Ucraina, seconda dietro la Francia, e la Norvegia attualmente dietro l’Olanda. Sicure seconde invece ci sono Scozia e Repubblica Ceca. Queste le possibili avversarie di un Italia seconda, sperando che questi calcoli poi risultino inutili.