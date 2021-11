Mondiali, pareggio con la Svizzera: l’Italia si qualifica se…

Le ultime news Italia dopo la Svizzera riguardano le combinazioni a disposizione della Nazionale di Mancini per andare ai Mondiali

L’Italia non è andata oltre il pari 1-1 contro la Svizzera nella penultima giornata della fase a gironi. Manca ora una sola gara per chiudere il gruppo C di qualificazione ai Mondiali che sarà decisiva per assegnare il primo posto ed il pass diretto per Qatar 2022 senza dover passare dai playoff.

Dopo il pareggio contro gli elvetici, gli Azzurri hanno il loro destino ancora in parte nelle loro mani. La situazione del girone rimane la stessa: Italia e Svizzera sono appaiate in testa alla classifica con 15 punti, ma la squadra di Mancini vanta ancora una migliore differenza reti totale: +11 contro il +9 della selezione di Yakin. All’ultimo turno l’Italia si qualifica direttamente se contro l’Irlanda del Nord in trasferta otterrà un risultato che possa tenerla davanti. Dunque, se i rossocrociati batteranno la Bulgaria, servirà una vittoria con non più di un gol di differenza rispetto a quella ottenuta dagli elvetici. Se pareggeranno, anche all’Italia basterà un pareggio, mentre se perderanno non si dovrà subire una sconfitta con due o più gol di scarto rispetto a quella subita da Shaqiri e compagni. A parità di punti e di differenza reti totale si prenderà in considerazione il numero di gol totali segnati. Se anche quello sarà identico, l’Italia sarà condannata ai playoff per gli scontri diretti: l’1-1 di oggi dopo lo 0-0 dell’andata favorisce infatti la Svizzera per la rete in trasferta.