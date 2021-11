Calciomercato, il Milan resta al palo: via in prestito

Lungamente accostato anche al Milan in estate, Hakim Ziyech continua a ricercare la sua dimensione ideale al Chelsea ma le voci su un addio rimbalzano anche dalla Germania

Il Milan ha lungamente cercato un trequartista in estate, optando poi per Messias dal Crotone come operazione low cost per fungere da alternativa al titolare Brahim Diaz. Tra i nomi maggiormente ventilati in ottica rossonera c’era però il più suggestivo Hakim Ziyech, che ha fin qui fatto vedere solo sprazzi di talento nella sua militanza al Chelsea.

Classe cristallina e qualità da vendere per il fantasista marocchino ex Ajax che però alla corte di Tuchel non è riuscito fin qui a trovare la sua dimensione, anche dal punto di vista della continuità di impiego nelle rotazioni del tecnico.

Calciomercato Milan, Ziyech può partire in inverno: ipotesi tedesca

Alla luce dell’incertezza attuale, Ziyech potrebbe anche cambiare aria in inverno, con le sirene tedesche che crescono di intensità. Secondo quanto sottolineato dalla ‘Bild’, il Borussia Dortmund starebbe monitorando l’ex fenomeno dell’Ajax in vista della finestra di trasferimento di gennaio.

Il contratto di Ziyech allo Stamford Bridge scadrà a giugno 2025 e il BVB potrebbe anche prenderlo in prestito con buona pace del Milan.