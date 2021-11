Milan, l'ultima idea di Maldini: il talento per sostituire Kessié

Il Milan sta entrando nell’ottica di idee di perdere Kessié: Maldini avrebbe individuato nel baby-prodigio il sostituto ideale

I rossoneri non temono di perdere i propri gioielli a parametro zero, come dimostrato nell’ultima sessione di calciomercato. La dirigenza meneghina è in grado di sostituire praticamente chiunque.

Lo stesso destino di Donnarumma e Calhanoglu, quindi, potrebbe essere ripercorso anche da Franck Kessié. Le richieste dell’ivoriano per il rinnovo sono considerate troppo esose ed il Milan sembra intenzionato a non assecondarle: Paolo Maldini avrebbe già individuato il sostituto ideale per il centrocampo di Stefano Pioli.

LEGGI ANCHE >>>CM.IT | Brahim Diaz, sorpresa possibile: il Real riflette, il Milan attende

Calciomercato Milan, idea Alexandropoulos | L’astro nascente del calcio greco

Nell’edizione odierna, ‘Tuttosport’ ha confermato quanto riportato su queste pagine: il Milan sta visionando Sotiris Alexandropoulos, il talento classe 2001 del Panathinaikos. Il gioiellino si sta imponendo come il miglior prospetto del calcio greco e tante grandi squadre gli stanno mettendo gli occhi addosso. I rossoneri, però, si starebbero muovendo con il tempismo giusto.

L’agente di Alexandropoulos ha parlato in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.it, rivelando come sia ancora presto per definire il suo futuro e che tutto è ancora possibile. Le abilità nello scouting di Moncada hanno permesso al Milan di essere sul talento greco già da diverso tempo. Il sostituto di Franck Kessié potrebbe arrivare quindi dalla Grecia, con Maldini e Massara pronti a portare un nuovo gioiellino alla corte di Stefano Pioli.