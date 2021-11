ESCLUSIVO | Agente Alexandropoulos: “Milan? Sui radar di molti top club”

L’ultimo nome accostato al calciomercato Milan è quello del giovane greco Alexandropoulos. Il suo agente ha parlato a Calciomercato.it

Sempre alla ricerca di giovani talenti in giro per il mondo, il Milan potrebbe fare tappa in Grecia. Secondo quanto riportato dai media ellenici, infatti, sul taccuino del dirigente rossonero Paolo Maldini sarebbe finito il nome di Sotiris Alexandropoulos, centrocampista classe 2001 che milita in patria con il Panathinaikos.

Nonostante la giovanissima età, Alexandropoulos è già un titolare inamovibile nello scacchiere di Jovanovic e, soprattutto, ha già fatto il suo esordio nella Nazionale maggiore greca. Per fare il punto della situazione, Calciomercato.it ha intervistato in esclusiva il suo agente: “Alexandropoulos è un grande talento, il miglior prospetto del calcio ellenico perciò è normale che sia finito sul radar di molti top club europei – ha detto Paschalis Tountouris ai nostri microfoni – Milan? Preferisco non fare nomi, anche perché al momento lui è concentrato soltanto sulle partite del Panathinaikos e della Grecia. Ogni discorso sul suo futuro adesso è prematuro”.