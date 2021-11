Mourinho chiama l’ex Milan, colpo in difesa per la Roma

Mourinho chiama l’ex Milan Dalot per la fascia destra della Roma, che cerca un colpo in difesa già per gennaio

La Roma cerca rinforzi in difesa in vista di gennaio. Alle prese con una crisi di risultati e di gioco, José Mourinho già si guarda intorno per migliorare il suo reparto difensivo.

Nel mirino dei giallorossi, riporta il ‘Corriere dello Sport’, ci sarebbe Diogo Dalot del Manchester United, che vanta un recente e fugace passato al Milan. La dirigenza starebbe dunque studiando una strategia per poterlo acquisire dal club inglese con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il belga 22enne, dal canto suo, ha già avuto Mourinho come allenatore e gode della sua stima.

Calciomercato Roma, da Dalot a Chambers: terzini destri nel mirino

Un altro giocatore che sta vagliando la Roma oltre a Dalot sarebbe Bereszynski della Sampdoria. Il giocatore 29enne ha il contratto in scadenza nel 2023 e potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto per circa 5 milioni di euro. I contatti sarebbero stati avviati e Ferrero sarebbe anche disponibile alla cessione ma Tiago Pinto temporeggia. Altri giocatori nel mirino sono Benjamin Henrichs del Lipsia (valutato circa 6-7 milioni) e Calum Chambers dell’Arsenal.