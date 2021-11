Calciomercato Juventus e Milan, 50 milioni e doppio addio

Doppio addio a gennaio per 50 milioni di euro: in corsa ci sono anche Juventus e Milan

Un campionato vinto a sorpresa nella scorsa stagione, ma quest’anno le difficoltà non sono mancate. Sul campo e in cassa, visto che il Lille, per ragioni economiche, è stato costretto a cedere alcuni pezzi pregiati senza poterli sostituire adeguatamente. In estate sono partiti Maignan, destinazione Milan e Soumare al Leicester, ma le cessioni potrebbero non finire qui.

I ‘Dogues’ ondeggiano a metà classifica, ma sono ancora in piena corsa per il passaggio del turno in Champions League. Nel frattempo però dalla Francia si intensificano le voci sulle possibili cessioni. Perché come riporta ‘Footmercato’, il debito lasciato dalla precedente gestione è di 159 milioni di euro e il club è pressoché costretto a cedere e a gennaio non sono da escludere cessioni pesanti. Il percorso Champions garantirà comunque dei fondi, ma le ipotesi di addio dei big si fanno sempre più vive. In particolare sul piede di partenza ci sarebbero due pedine molto gradite dai club italiani: Ikone e Renato Sanches.

Calciomercato Milan e Juventus, Ikone e Sanches in partenza

Il primo, mancino in grado di giostrare su tutto il fronte offensivo, è stato accostato al Milan in passato. I rossoneri lo hanno seguito e non vanno dimenticati i canali preferenziali del club con il Lille. Attenzione però all’Atalanta: ‘Footmercato’ sottolinea come i nerazzurri sono una delle due società italiane particolarmente vigili su Ikone. L’altro potrebbe davvero essere il Milan, che cerca un giocatore con le caratteristiche del franco-congolese. I bergamaschi hanno provato a strapparlo in estate per 20 milioni di euro, ma la cifra è stata ritenuta troppo bassa. Ne serviranno almeno 25.

Milan che in passato ha seguito anche Renato Sanches. Il portoghese è uno dei pezzi più pregiati del club francese e oltre ai rossoneri, sulle sue tracce c’è soprattutto la Juventus. Anche il classe 1997 potrebbe partire a gennaio per una cifra simile a quella di Ikone. Dalla Francia però sottolineano come i favoriti nella corsa al giocatore siano gli inglesi del Wolverhampton, che hanno rapporti privilegiati con Jorge Mendes, agente del giocatore.