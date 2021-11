Cristiano Ronaldo si è già pentito, addio immediato e clamoroso ritorno

Cristiano Ronaldo si sarebbe già pentito della sua scelta di tornare al Manchester United: l’indiscrezione proveniente dalla Spagna

Sono già arrivate le prime difficoltà per il Manchester United di Cristiano Ronaldo. Dopo un buon avvio che ha mantenuto i ‘Red Devis’ ai vertici della Premier League, la squadra di Solskjaer è incappata in una serie di risultati deludenti e ha incassato due batoste pesantissime contro Liverpool e Manchester City.

Ronaldo e compagni sono già sprofondati a -9 dal Chelsea capolista e occupano attualmente il sesto posto in classifica a 5 punti dalla zona Champions League. Solskjaer è stato nuovamente confermato dalla dirigenza ma è sempre al centro della critica e la sua posizione rimane in bilico. A salvare il tecnico è per il momento il primo posto nel girone di Champions, ottenuto comunque tra numerose difficoltà tra Villarreal e Atalanta. E dalla Spagna iniziano addirittura a circolare i primi rumors sul futuro di Ronaldo.

Calciomercato, Ronaldo pentito dello United: l’indiscrezione dalla Spagna

Secondo quanto riportato dal portale ‘dondiario.com’, l’ex Juventus si sarebbe già pentito della sua scelta e sarebbe pronto a lasciare il Manchester United in caso di mancata qualificazione in Champions. La ‘retrocessione’ in Europa League porterebbe con ogni probabilità all’addio di CR7.

Tra le possibili destinazioni, riferisce il portale spagnolo, anche un clamoroso ritorno al Real Madrid, che al contrario dello United gli garantirebbe quantomeno la certezza di giocare sempre in Champions League. Non sono inoltre da escludere le seguenti ipotesi: il ritorno allo Sporting per concludere la carriera in patria e la suggestione MLS. Staremo a vedere.