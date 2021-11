Psg femminile, aggressione Hamraoui: comunicato UFFICIALE del club

Comunicato ufficiale del Paris Saint-Germain in merito all’aggressione nei confronti della sua calciatrice Kheira Hamraoui

Continua a tenere banco l’aggressione a Kheira Hamraoui, calciatrice del Paris Saint-Germain aggredita a colpi di spranga il 4 novembre mentre tornava a casa.

Aggressione Hamraoui, rilasciata Aminata Diallo. Il Psg: “Fiducia nella giustizia per far luce sull’accaduto”

Per l’increscioso e violento episodio era stata fermata la compagna di squadra Aminata Diallo, oggi rilasciata. A tal proposito ecco il comunicato ufficiale del club transalpino: “Il Paris Saint-Germain prende atto della scarcerazione di Aminata Diallo. Il Club resta al fianco dei suoi giocatori per consentire loro di superare questo calvario e ritrovare rapidamente la serenità. Il Paris Saint-Germain ribadisce la sua fiducia nella giustizia per fare luce sugli eventi. Il Club ringrazia tutti per aver mostrato moderazione, nel rispetto della presunzione di innocenza e della privacy della squadra”.