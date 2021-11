PSG femminile, Hamraoui aggredita | UFFICIALE: fermata la compagna di squadra

Spiacevole episodio nel Paris Saint-Germain femminile: Kheira Hamraoui aggredita nei giorni scorsi, la polizia ferma una compagna di squadra

Brutto episodio di cronaca che vede coinvolta la squadra femminile del Paris Saint-Germain. Aminata Diallo, giocatrice del PSG, è stata fermata oggi dalla polizia francese come rende noto attraverso un comunicato ufficiale anche il club transalpino.

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Christillin: “Fiducia in Allegri. Calcio femminile, mercato in esplosione”

Secondo gli inquirenti, sarebbe la mandante dell’aggressione di due uomini alla compagna di squadra Kheira Hamraoui. Aggressione con la spranga risalente al 4 novembre scorso mentre la calciatrice tornava a casa, proprio in compagnia della Diallo. La Hamraoui non è scesa in campo per motivi personali nell’ultimo match di Champions League contro il Real Madrid, sostituita proprio dalla Diallo.

Il comunicato del PSG che fa chiarezza sull’episodio: “Il Paris Saint-Germain può confermare che Aminata Diallo è sotto custodia di polizia presso il servizio regionale di Versailles in seguito all’attacco a una delle giocatrici del club avvenuto giovedì scorso. Il Psg condanna in modo assoluto la violenza. Da giovedì sono state prese tutte le misure per garantire la salute, il benessere e la sicurezza dell’intera squadra femminile”.