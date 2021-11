Calciomercato Juventus, i bianconeri ragionano su possibili cessioni a gennaio: un club interessato si fa avanti

La pausa di novembre giunge al momento opportuno per la Juventus per ricaricare le batterie e per riflettere sul da farsi, dopo un avvio di stagione complicato. I bianconeri sono chiamati a invertire la rotta, specialmente in campionato.

Al ritorno in campo, la compagine di Allegri dovrà iniziare a macinare risultati se vorrà quantomeno rimettersi in linea di galleggiamento per la zona Champions League. Il tecnico livornese spera che la vittoria in extremis con la Fiorentina possa aver dato la scossa, ma, nel medio periodo, si attende un aiuto concreto da parte della dirigenza. A gennaio, la società dovrà intervenire con almeno un paio di acquisti mirati. Ma occorrerà anche riflettere su come reperire le risorse necessarie, mediante qualche cessione pesante. In tal senso, arrivano novità interessanti.

Calciomercato Juventus, la Premier League bussa per Kulusevski

Uno dei possibili ‘sacrificabili’ potrebbe essere Dejan Kulusevski, che pur avendo messo insieme 15 presenze totali non sempre ha trovato molto spazio con Allegri e soprattutto raramente ha convinto appieno. Su di lui, stando a ‘Sky Sport’, ci sarebbe un interessamento concreto da parte dell’Arsenal.

I ‘Gunners’ avrebbero intrapreso i primi contatti per lo svedese. La Juventus, di fronte alla giusta offerta, potrebbe anche aprire ad una cessione. Ma i bianconeri non intendono certo svendere il giovane talento offensivo e ragionano almeno a partire da una base di 35 milioni di euro.