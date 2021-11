Calciomercato Juventus, affare in saldo con la Roma | Mourinho ha deciso

La Juventus ha le idee chiare per quanto riguarda il futuro del calciatore. La pista con la Roma in saldo è concreta: la decisione di Mourinho

La Juventus è pronta a grandi manovre sul calciomercato, in entrata come in uscita. Il futuro di un calciatore ormai sembra segnato, ma non la sua futura destinazione.

Stiamo parlando di Aaron Ramsey. Il centrocampista gallese doveva tornare in prima linea nelle rotazioni di Massimiliano Allegri, ma così non è stato e pian piano è retrocesso sempre più nelle gerarchie. Il tecnico sembrava volergli costruire un nuovo progetto tattico, piazzandolo davanti la difesa a costruire gioco, ma man mano l’idea è stata accantonata. Il minutaggio è bassissimo, con i soliti stop fisici a condizionarlo. Ora il futuro sembra segnato, con l’addio alla Juventus ormai quasi scontato.

Calciomercato Juventus, Ramsey offerto alla Roma: risposta chiara

Ramsey è dunque in cerca di una nuova sistemazione. La Juventus l’ha proposto a diversi club in prestito con il pagamento del 60% dello stipendio. Tra le squadre in lizza per il gallese c’è anche la Roma. L’offerta ai giallorossi, però, è stata rispedita al mittente. L’ex Arsenal non rientra tra gli interessi di José Mourinho: nuove piste da trovare dunque per il prossimo futuro.