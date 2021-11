Infuria la polemica in Nazionale, Bonucci replica: “Allegri ha fatto bene”

Leonardo Bonucci è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del decisivo match dell’Olimpico tra Italia e Svizzera

Partita di vitale importanza domani sera all’Olimpico per l’Italia nella corsa alla Qualificazione al prossimo Mondiale in Qatar.

Oltre al Ct Mancini, anche Leonardo Bonucci è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida dell’Olimpico. Domani il difensore della Juventus indosserà la fascia da capitano vista l’assenza per infortunio del ‘gemello’ Chiellini: “Le sensazioni sono positive, c’è equilibrio tra tutte le componenti. Un po’ come è sempre stato da quando è arrivato il mister alla guida dell’Italia”.

Bonucci poi spegne le polemiche tra club e Nazionale: “Io sono tornato ieri ad allenarmi con la squadra, abbiamo fatto due giorni di recupero. Sabato ero un po’ affaticato, ma avevo dato ad Allegri disponibilità a giocare: poi ha scelto il mister e vedendo la prestazione ha fatto bene. Sono polemiche frivole, mancano di rispetto all’essere umano. Noi cerchiamo sempre la vittoria, sia col club che con la Nazionale, e io non mi sono mai tirato indietro”.