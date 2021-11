Contattato da Allegri | E’ stato convinto: andrà alla Juventus

Si è mosso Massimiliano Allegri per convincere il calciatore ad accettare la Juventus. Operazione che sembrerebbe essere andata in porto: niente Barcellona e Roma

Tutti vogliono Denis Zakaria. La situazione contrattuale del 24enne del Borussia Moenchengladbach ha portato tantissime squadre di primo piano ad interessarsi a lui.

Come raccontato da tempo, il calciatore è finito nel mirino della Roma ma anche dei club di Premier League. L’ex Young Boys ha deciso di fare il salto di qualità e di approdare finalmente in un top team europeo. Il club giallorosso è stato tra i primi ad interessarsi a Zakaria ma il rischio di vederlo andare altrove ora è sempre più concreto.

Calciomercato, Juventus in pole per Zakaria

In Spagna, confermano l’interesse da parte della Juventus: i bianconeri – riporta ‘ElNacional.cat’ – avrebbero deciso di sfidare il Barcellona per portare a Torino il calciatore 24enne. Si sarebbe mosso in prima persona, Massimiliano Allegri, che lo avrebbe contattato e già convinto ad accettare la Vecchia Signora.

La Juventus – si legge – sarebbe così pronta a mettere sul piatto un contratto importante, con premi e commissioni al momento della firma, così da far fuori la concorrenza del Barcellona e di tutte le altre squadre. I bianconeri sarebbero dunque balzati in pole per il centrocampista che vedrà scadere il proprio contratto con il Borussia il prossimo 30 giugno.