Tapiro d’Oro a Mourinho: la reazione dello Special One

L’inviato di Striscia la notizia, Valerio Staffelli, ha raggiunto Mourinho per consegnarli il Tapiro d’Oro: la reazione dello ‘Special One’

La situazione attuale in casa Roma è a dir poco caotica. La squadra giallorossa non riesce più a vincere: solo una volta (in trasferta a Cagliari) ha conquistato i tre punti. Il pesante ko per 6-1 in casa del Bodo-Glimt ha lasciato degli strascichi importanti e le dichiarazioni di Mourinho fanno sempre più discutere.

Una situazione ideale per la consegna del Tapiro d’Oro da parte dell’inviato di ‘Striscia la notizia’ Valerio Staffelli, che ha raggiunto nella capitale l’allenatore portoghese per dargli il noto premio. Lo ‘Special One’, dal canto suo, ha deciso di rifiutarlo, salendo in macchina senza rilasciare dichiarazioni.

Roma, Mourinho rifiuta il Tapiro

Il tecnico ex Chelsea, quindi, sfugge alle telecamere della storica trasmissione televisiva. Non è la prima volta che accade: questa scena si era già verificata nell’ottobre del 2009 ai tempi dell’Inter.