Inter, attacco frontale a Inzaghi: “Dice stupidaggini”

Arriva un attacco frontale al tecnico dell’Inter Simone Inzaghi riguardo un calciatore nerazzurro: “Dice stupidaggini”

Arriva la sosta e, come sempre, gli allenatori sono preoccupati per le condizioni fisiche dei propri calciatori. Non sfugge a questa logica anche il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi, deluso per il pareggio nel derby col Milan. L’allenatore è in ansia per Dzeko, che ha accusato un problema muscolare proprio nella partita con i cugini, e gradirebbe un suo rientro anticipato dalla Nazionale, oltre che un utilizzo minimo in campo del ‘Cigno di Sarajevo’.

L’assistente del CT della Bosnia, Elvir Rahimic, ha risposto duramente in conferenza stampa alla richiesta del tecnico della ‘Beneamata’: “Abbiamo letto le dichiarazioni di Inzaghi. Lui vorrebbe che non rischiassimo Dzeko per queste due partite. Sono stupidaggini“.

Il vice CT della Bosnia contro Inzaghi: “Se sta bene, Dzeko gioca”

Rahimic ha proseguito: “Se Dzeko sarà pronto, di sicuro giocherà. Per ora c’è ancora la possibilità che giochi“. Non c’è, quindi, la volontà da parte della Bosnia di venire incontro alla preoccupazione di Simone Inzaghi, che ora incrocia le dita e spera di riaver tutti a disposizione alla ripresa.