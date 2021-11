Fuori ruolo con Allegri: “Non sono padrone del mio destino”

La Juventus potrebbe rivoluzionare il reparto offensivo la prossima estate. Vlahovic è l’obiettivo numero uno: potrebbe esserci così un’uscita eccellente dalla Continassa

Non è un momento facile per Alvaro Morata con la maglia della Juventus. Soltanto quattro gol stagionali finora tra campionato e Champions League per l’attaccante spagnolo, che si è sbloccato dopo un lungo periodo nella sfida in Europa contro lo Zenit che ha dato la qualificazione agli ottavi ai bianconeri di Allegri.

Morata ha però steccato sabato di fronte alla Fiorentina di Vlahovic, quest’ultimo oggetto dei desideri dei bianconeri sul mercato e che potrebbe rimpiazzare proprio lo spagnolo nello scacchiere della ‘Vecchia Signora’. E’ infatti più lontano il riscatto dall’Atletico Madrid del classe ’92, fissato a giugno a 35 milioni di euro.

Intanto Morata ha raccontato del suo periodo a Torino dal ritiro della Nazionale: “Sono stato via quasi un mese e nella fretta di rientrare non stavo bene fisicamente. Ho dovuto lavorare molto per la squadra e non ero lucido per segnare – ha dichiarato la punta iberica al quotidiano ‘El Pais’ – Le ultime partite le ho giocate a sinistra, quasi coprendo la fascia. L’importante è giocare e fare quello che chiede l’allenatore. Ovviamente mi piacerebbe giocare meglio e segnare più gol. Prima dell’infortunio stavo bene ed è stato difficile per me tornare”.

Calciomercato Juventus, tra ruolo e futuro: le dichiarazioni di Morata

Morata continua sul momento non facile in campionato della Juventus: “In Serie A non stiamo vivendo un buon periodo ma abbiamo un grande gruppo. È molto difficile arrivare in cima, tutto quello che dobbiamo fare è essere obiettivi. Dimenticare le cose che non si possono fare e cercare prima di entrare nelle posizioni in Champions League e poi guardare avanti. Le critiche? Non mi fanno arrabbiare, mi dà fastidio l’odio o la mancanza di rispetto. Ma bisogna andare avanti dritti per la propria strada. Penso comunque che qualcosa stia cambiando e che le persone si stiano rendendo conto che ci sono dei limiti”.

Chiusura dedicata all’addio di Ronaldo e al futuro alla Juve: “Più responsabilità? Siamo tutti sotto pressione, dato che sono in prestito. Può essere che la gente parli e mi guardi di più, ma quando non sei il padrone del tuo destino l’unica cosa che puoi fare è lavorare”.