La seconda vita di Pogba al Manchester United potrebbe essere già arrivata al capolinea: la Juventus studia il grande ritorno

L’addio più sofferto dei nove anni di vittorie in casa Juventus non è stato Cristiano Ronaldo, partito negli ultimi giorni di mercato, ma quello di Paul Pogba.

La tifoseria bianconera ha amato immensamente il centrocampista francese, rimasto a sua volta legatissimo al club torinese e ai suoi supporter. Il ritorno del ‘Polpo’ al Manchester United ha garantito un’enorme plusvalenza alla Juventus e un super contratto al giocatore. Eppure, niente della sua seconda avventura con i ‘Red Devils’ è andato come sperava Pogba. A meno di un anno dalla scadenza, ora, il francese potrebbe aver già terminato la sua ultima stagione a Manchester.

Calciomercato Juventus, niente più Pogba | Lo United pronto a metterlo fuori rosa

Le notizie che arrivano dall’Inghilterra hanno del clamoroso: secondo quanto rivelato dal ‘Sun’, Paul Pogba potrebbe aver giocato la sua ultima partita con la maglia del Manchester United. Quella contro l’Atalanta in Champions League, quindi, potrebbe essere stata la sua partita d’addio. Il francese attualmente è infortunato, infatti, e ritornerà solamente col nuovo anno. Da gennaio, però, il ‘Polpo’ potrà trattare con altri club per lasciare lo United a zero al termine della stagione: ecco perché i ‘Red Devils’ avrebbero deciso di metterlo fuori rosa.

Non facendo più parte del progetto United, Pogba potrebbe guardare il resto della stagione dalla tribuna dell’Old Trafford. Le trattative per il rinnovo sono definitivamente sfumate e la sua partenza è considerata, ormai, inevitabile. Questa situazione potrebbe incidere in maniera pesante sul mercato della Juventus, che potrebbe cambiare completamente le proprie strategie per riportare il francese a Torino.

Massimiliano Allegri accoglierebbe volentieri Pogba, che sarebbe il tassello mancante per il centrocampo bianconero: al fianco di Manuel Locatelli, infatti, comporrebbe una mediana di primissimo livello. Ad insidiare i sogni di gloria della Juventus, però, c’è la concorrenza: Real Madrid e PSG, in particolare, potrebbero garantire a Pogba un ingaggio imponente e assecondare le sue ambizioni in termini di trofei. La corsa al ‘Polpo’, però, è definitivamente iniziata.