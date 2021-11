CM.IT | Pericolo Juventus: la Premier allo ‘Stadium’ per Vlahovic

Vlahovic, centravanti della Fiorentina, osservato speciale del match di campionato tra la squadra viola e la Juventus

Occhi puntati su Dusan Vlahovic nell’atteso anticipo di campionato tra la Juventus e la Fiorentina. Il centravanti viola dopo la rottura del rinnovo con i viola piace a tante big d’Europa, tra le quali figura anche il club bianconero.

Anche Massimiliano Allegri ha speso parole d’elogio ieri in conferenza stampa per il serbo classe 2000, primo obiettivo della dirigenza della Continassa per rinforzare il reparto offensivo. Cherubini e Nedved, oltre allo stesso tecnico livornese, avranno quindi la possibilità di scrutare da vicino Vlahovic, ma non saranno i soli nel match dello ‘Stadium’. Come raccolto infatti da Calciomercato.it, sulle tribune dell’impianto torinese sono presenti diversi osservatori di mercato, in particolare della Premier League.

Calciomercato Juventus, obiettivo Vlahovic: scout di quattro top club all’Allianz Stadium

Gli scout di Manchester United, Liverpool, Newcastle e Tottenham stanno assistento alla sfida tra Juve e Fiorentina, con un’attenzione particolare riservata evidentemente al numero 9 gigliato, già a segno 8 volte in questo campionato. Tra queste c’è soprattutto il Tottenham ad insidiare la ‘Vecchia Signora’, con Paratici e il neo-manager Conte pronti all’assalto per Vlahovic, valutato non meno di 60 milioni di euro da Commisso. Non è da escludere, inoltre, che gli osservatori inglesi concentrino le loro attenzioni anche su Federico Chiesa, trascinatore della Juve di Allegri e in diverse circostanze accostato in particolare al Liverpool dell’estimatore Klopp.