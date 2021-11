Cassano, la bufera continua: la risposta di Totti a ‘Le Iene’

Continua la querelle sulle parole di Antonio Cassano nei confronti di Francesco Totti: “Sarà dimenticato tra 20 anni”. L’ex capitano romanista risponde

Tra i personaggi più discussi di queste settimane c’è sicuramente Antonio Cassano. Ospite fisso della Bobo Tv su Twitch, l’ex fantasista di Roma, Inter, Milan e Real Madrid si diverte a commentare il calcio e la Serie A, e ovviamente a far parlare parecchio di sé con delle opinioni spesso forti.

Come quella su Francesco Totti. “Non è come Messi o Maradona, lui tra 20 anni sarà dimenticato. E De Rossi è 100 volte più romanista di lui”, aveva detto alcuni giorni fa Cassano scatenando ovviamente le polemiche e le risposte dei tifosi della Roma e non solo. Anche Zdenek Zeman si era schierato a fianco dell’ex capitano giallorosso: “Forse Cassano lo ricorderanno solo a Bari”.

Totti risponde a Cassano: “Ha ragione. Se è ancora mio amico?…”

Non era però arrivato il commento da parte del diretto interessato, Francesco Totti, che è stato intercettato dall’inviato de ‘Le Iene’ Filippo Roma. “Francesco, Cassano ha detto che tu non sei eterno come Messi e Maradona e tra vent’anni sarai dimenticato, che ne pensi?”. “È giusta, io è da mo che me sò scordato”, risponde simpaticamente Totti dai campetti dell’Eur dove gioca con la sua squadra nella serie A della Lega Calcio a 8.

“T’hanno difeso sia Zeman che Mourinho”, gli fa notare l’inviato nel servizio che andrà in onda integralmente nella puntata di questa sera 9 novembre su Italia 1. “Non c’era bisogno”, fa notare Totti. E poi la chiusura, con Filippo Roma che chiede al ‘Pupone’ “un saluto al tuo amico Cassano, l’ex amico Cassano?”. Ma Totti tranquillizza: “Nooo! Antonio è un amico, che ex”.