Antonio Cassano riceve il Tapiro di Striscia la Notizia ma non si placa: bordate a Giuseppe Marotta e Zdenek Zeman

Tapiro d’oro ad Antonio Cassano che riceve il poco ambito premio di Striscia la Notizia per le parole dette su Francesco Totti e la risposta ricevuta da Zeman. L’ex attaccante aveva difeso Spalletti dopo i cori ricevuti durante Roma-Napoli affermando che “Totti tra venti anni sarà dimenticato”.

Una frase che aveva portato alla risposta del tecnico boemo: “Cassano tra venti anni sarà ricordato soltanto a Bari, Totti da tutti”. Ecco quindi il Tapiro e la nuova replica di Cassano all’allenatore attualmente al Foggia in Serie C. Parole al vetriolo quelle di Fantantonio: “Parla anche lui ora, si è svegliato dall’oltretomba”. Parole alle quali poi aggiunge: “Non ho mai invidiato nessuno e non sono un rosicone: ho una famiglia stupenda, ho fatto i soldi e gioco a padel. In Italia i leccac… sono troppi”.

Inter, Cassano contro Marotta: “Non conosceva i giocatori della Samp”

Ma non c’è solo Zeman nell’invettiva di Cassano che torna a parlare di Marotta dopo le bordate inviate la scorsa settimana. Sempre a Striscia, infatti, l’ex calciatore ribadisce il suo pensiero: “Marotta mi deve ringraziare se è andato alla Juventus: i risultati fatti alla Sampdoria ancora se li sogna. Ribadisco: per me non è competente, non conosceva neanche i giocatori della Sampdoria. E’ soltanto un solo un grandissimo gestore della stampa”.