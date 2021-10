Zeman non è mai banale in ogni dichiarazione. Stavolta risponde ad Antonio Cassano alla sua maniera, lasciando tutti a bocca aperta

Zdenek Zeman, un personaggio, una garanzia. Ancor di più se si parla di Roma. Lo storico allenatore, semplicemente iconico per stile di gioco e espressivo al di fuori del terreno di gioco anche questa si fa sentire. E statene sicuri, non è e non sarà mai banale nelle sue dichiarazioni.

Questa volta Zeman si inserisce nelle frasi pronunciate da Antonio Cassano nei confronti di Francesco Totti: “Tra 20 anni sarà dimenticato”, aveva asserito senza mezzi termini Fantantonio. Affermazione quasi blasfema per il tifo romano che si è scagliato totalmente con l’ex Real, Sampdoria, Inter e Bari, tra le tante. Zeman interviene a gamba tesa ai microfoni di ‘Rai Radio 1’: “Cassano non ha ragione. Totti resta il simbolo della Roma e si è visto anche domenica scorsa, quando gli hanno dedicato molti cori”. Poi continua la sua analisi: “Di Cassano ci si ricorderà tra 20 anni? Forse a Bari“.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, un top nel calciomercato di gennaio: ‘scelta’ fatta

Zeman a 360 gradi: dall’Inter alla difesa della Juventus

Nelle sue valutazioni, Zeman parla anche dei cambiamenti in casa Inter, preferendo Antonio Conte a Simone Inzaghi: “Meglio Conte di Inzaghi, perché lavora di più, fa capire meglio ai giocatori cosa devono far. Credo che quest’anno i calciatori decidano un po’ di più, penso che dopo lo scudetto credono di poter fare loro”. Sulla Juventus e la corsa scudetto, invece, sottolinea: “La Juve non si capisce come possa andare, vince ma non convince. È da sempre basata sulla difesa e continua ad esserlo”.