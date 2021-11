Calciomercato Juventus, sorpasso su Mourinho | “Non è forte”

Calciomercato Juventus, i bianconeri necessitano di rinforzi: lanciata la sfida alla Roma di Mourinho, c’è il sorpasso per il colpo invernale

Alla pausa di novembre, la Juventus è arrivata probabilmente molto indietro rispetto alle previsioni. Le sconfitte con Sassuolo e Verona hanno gravato sul ruolino di marcia e aumentato la distanza dalla vetta.

La vittoria con la Fiorentina può dare un minimo di nuovo abbrivio positivo, ma al ritorno in campo Allegri e soci dovranno iniziare a fare sul serio, innanzitutto per ricucire il divario rispetto alla zona Champions, al momento di quattro punti. Altri discorsi al momento sembrano complicati, ma ci sarà tempo. In ogni caso, il tecnico livornese si aspetta a gennaio che la società lo aiuti con innesti per migliorare qualità e quantità della rosa. Secondo ‘Tuttosport’, un tentativo verrà fatto per il vecchio pallino Tchouameni, ma, qualora le richieste del Monaco permanessero troppo elevate, è già pronta l’alternativa.

Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma a centrocampo: ecco il rinforzo per Allegri

Si tratta di Denis Zakaria, 24enne svizzero del Borussia Monchengladbach, che tra pochi giorni sarà avversario dell’Italia. Il quotidiano torinese riferisce in particolare che sarebbero stati riallacciati i contatti con i tedeschi, per provare a mettere le mani sul forte centrocampista. Operazione che dal punto di vista economico sarebbe abbordabile, visto il contratto in scadenza a giugno.

Come raccontato qualche settimana fa da Calciomercato.it, la Roma aveva incontrato l’entourage di Zakaria. I giallorossi avevano maturato un vantaggio, ma la situazione potrebbe evolversi ancora. Attenzione anche all’interessamento per Zakaria dei club di Premier League. Un giocatore che però non riscuote il gradimento di tutti, in Italia. Secondo Furio Focolari di ‘Radio Radio’, infatti, “non è questo grande centrocampista” e non sarebbe in grado di fare la differenza.