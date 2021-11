Calciomercato Juventus, un bianconero può finire gratis al Real Madrid

Calciomercato Juventus: diversi giocatori bianconeri in bilico in vista delle prossime sessioni. Spunta l’ipotesi Real Madrid

“È inutile parlare del suo potenziale. Adrien deve fare molto di più, semplice”. Dopo la strigliata in conferenza stampa, Massimiliano Allegri ha subito concesso una nuova chance ad Adrien Rabiot contro la Fiorentina.

Il centrocampista francese ha però nuovamente deluso ed è risultato tra i peggiori in campo anche contro la squadra viola. L’ennesima prestazione deludente che dopo oltre due stagioni in bianconero conferma un rendimento ben al di sotto le aspettative. Rabiot non ha mai convinto da quando è a Torino, alternando alti e bassi senza mai trovare continuità. Adesso la sua posizione alla Juventus è sempre più in bilico: anche Allegri, primo sostenitore del francese dal suo ritorno in panchina, sembra che stia perdendo la pazienza nei confronti del giocatore.

LEGGI ANCHE >>> Allegri esulta: finalmente firma | Accordo imminente con la Juventus

Calciomercato Juventus, Rabiot proposto al Real Madrid: via libera Allegri

Le ultime partite hanno visto l’ascesa di Weston McKennie, diventato ormai un titolare quasi imprescindibile per il suo dinamismo e gli inserimenti in zona gol. L’americano ha scavalcato nelle gerarchie a centrocampo proprio Rabiot, che rischia ora la cessione nel calciomercato invernale in una operazione folle.

LEGGI ANCHE >>> Juve a vita: Cherubini prepara la firma di un altro big

Secondo quanto riportato da ‘elnacional.cat’, infatti, Rabiot è sul mercato e la Juventus avrebbe già contattato il Real Madrid per un’eventuale cessione a gennaio. I ‘Blancos’ erano tra i club interessati al francese dopo l’addio al PSG a parametro zero. Tuttavia, come riferisce il portale, Florentino Perez non è più interessato all’ex Paris Saint-Germain nonostante il via libera di Allegri alla cessione per 15 milioni di euro. Il Real riaprirebbe all’arrivo di Rabiot solo a parametro zero: il contratto che lega il 26enne alla società bianconera scadrà nel 2023.